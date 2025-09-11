Far Cry 7 soll Gerüchten zufolge Multiplayer- und Third-Person-Ansicht hinzufügen

HQ

Nach Jahren des Festhaltens an einer vertrauten Formel scheint das nächste Kapitel von Far Cry große Veränderungen zu bevorstehen. Laut einem neuen Bericht von Brancheninsider Stephen Totilo plant Ubisoft in Zusammenarbeit mit seinem neuen Partner Tencent, einen dynamischeren, langfristigeren Ansatz zu verfolgen, der sich auf den Mehrspielermodus konzentriert. Kurz gesagt, die Beschreibung lässt es fast wie ein Live-Service-Projekt klingen.

Gerüchte über eine dramatische Wende kursieren seit einiger Zeit. Der jüngste Beitrag fühlte sich bekanntlich stagnierend an, mit einem spürbaren Mangel an frischen Ideen. Frühere Gerüchte deuteten darauf hin, dass Far Cry 7 in einer Umgebung im Stil von New England spielen könnten, aber jetzt wird darüber gesprochen, auch eine Perspektive der dritten Person hinzuzufügen. Totilo behauptet auch, dass Ubisoft darüber diskutiert hat, das nächste Far Cry in einen Extraktions-Shooter zu verwandeln.

Für langjährige Fans der klassischen Struktur der Serie sind diese Gerüchte vielleicht keine Musik in ihren Ohren. Wenn das stimmt, klingt es so, als stünde Far Cry vor einer Identitätskrise – oder einer mutigen Neuerfindung, je nachdem, wie man es betrachtet.