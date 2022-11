Far Cry 6s Erweiterung "Lost Between Worlds" erscheint nächste Woche

HQ

Far Cry 6 kann manchmal weit von der Realität entfernt sein. Wir haben das mit der Blood Dragon-Erweiterung für Far Cry 3 und in verschiedenen anderen DLCs seitdem gesehen. Jetzt will Far Cry 6 mit der Erweiterung Lost Between Worlds in diese Action einsteigen, die in Ubisofts Open-World-Spiel erscheinen wird und den Protagonisten Dani Rojas in einer Alien-Simulation gefangen sehen wird.

Der Sinn der Erweiterung wird sein, dass Dani dem außerirdischen FAL hilft, sein Schiff zu reparieren, das in Yara abgestürzt ist. Dazu muss Dani verdrehte Orte besuchen, die auf Yara selbst basieren, von denen jeder einen von fünf Kristallen beherbergt, die für den Reparaturprozess notwendig sind.

Ähnlich wie die Bösewicht-DLCs, die davor kamen, wird Lost Between Worlds Roguelike-Elemente haben, bei denen Dani sich ein paar Mal an jeden Ort wagen muss, um ständig stärker zu werden, um die anstehende Aufgabe zu erfüllen. Es wird auch eine neue farblich passende Munitionsmechanik geben, die den Spieler auffordert, entweder rote oder blaue Munition zu verwenden, um entweder mit roten oder blauen Gegnern fertig zu werden.

Lost Between Worlds erscheint am 6. Dezember und ist entweder als eigenständiger Kauf oder als Teil des verbesserten Erweiterungspasses oder als Teil der Game of the Year-Edition von Far Cry 6 erhältlich.