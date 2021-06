Far Cry 6 will weder Unterdrückung noch Freiheitskampf einseitig darstellen

You're watching Werben

Der Narrative Director von Far Cry 6, Navid Khavari, hat einen kleinen Artikel auf der Webseite von Ubisoft produziert, in dem er über die politische Natur des neuen Open-World-Actionspiels spricht. Er sieht ein, dass es keinen Sinn macht, den Leuten vorgaukeln zu wollen, dass ein Spiel über den Guerillakrieg in einer fiktiven Diktatur keine politischen Statements setze. Experten sollen Ubisoft in den letzten fünf Jahren dabei geholfen haben, eine Erzählung auf die Beine zu stellen, die einen nachvollziehbaren Blickwinkel über die Komplexität unterschiedlicher politischer Gesinnungen aufzeigt. Ein Auszug aus Khavaris Schreiben:

"Die Gespräche und Recherchen zu den Perspektiven derer, die in den späten 1950er-, frühen 1960er-Jahren und darüber hinaus Revolutionen bekämpft haben, spiegeln sich in unserer Geschichte und unseren Charakteren wider [...]. Aber wenn jemand eine vereinfachte, binäre politische Erklärung speziell zum aktuellen politischen Klima in Kuba sucht, wird er sie [in diesem Spiel] nicht finden. Ich komme aus einer Familie, die die Folgen der Revolution ertragen hat. Ich habe mein ganzes Leben lang am Esstisch über Revolution debattiert. Ich kann nur für mich sprechen, aber es ist ein komplexes Thema, das niemals auf ein Zitat reduziert werden sollte."

"Was die Spieler [stattdessen] finden, ist eine Geschichte, die versucht, die politische Komplexität einer modernen, gegenwärtigen Revolution in einem fiktiven Kontext einzufangen. Wir haben versucht, eine Geschichte mit Action, Abenteuer und Herz zu erzählen, die aber auch keine Angst davor hat, schwierige Fragen zu stellen. Far Cry ist eine Marke, die in ihrer DNA darauf abzielt, ausgereifte, komplexe Themen mit Leichtigkeit und Humor in Einklang zu bringen. Das eine existiert nicht ohne das Andere und wir haben versucht, dieses Gleichgewicht mit Sorgfalt zu erreichen."

Khavari wünscht sich, dass Spieler die gesamte Geschichte von Far Cry 6 erleben und erst im Anschluss daran entscheiden, ob und wie politisch das neue Actionspiel von Ubisoft ist.