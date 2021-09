Far Cry 6: Versions-Upgrade von PS4 auf PS5 und von Xbox One auf Xbox Series ist gratis

HQ

Sony hat in letzter Zeit dafür gesorgt, dass sich Leute, die noch nicht auf eine neue Konsole umgestiegen sind, den Kopf darüber zerbrechen müssen, welche Version eines Spiels sie in Zukunft kaufen sollten. Grundsätzlich entscheiden natürlich die Entwickler, bzw. an ihrer Stelle die Publisher darüber, ob etwaige Versions-Upgrades in welchem Umfang auch immer zur Verfügung gestellt werden. Weil das alles aber individuell entschieden wird, solltet ihr vor dem Kauf unbedingt das Kleingedruckte lesen und verschiedene Angebote miteinander vergleichen.

Ubisoft will den Fans von Far Cry in diesen Zeiten zu verstehen geben, dass sie sich keine Gedanken beim Kauf des nächsten Open-World-Abenteuers machen müssen. Auf Twitter erinnert das Team daran, dass die Xbox-One- und Playstation-4-Versionen von Far Cry 6 automatisch innerhalb einer Konsolenfamilie auf die jeweilige Current-Gen-Version aufgerüstet werden. Viel verändert sich am Spiel auf den aktuellen Plattformen nicht, aber es gibt höheraufgelöste Texturen, die Ladezeiten fallen kürzer aus und die Bildrate liegt bei 60 fps, hat uns Ubisoft vor einer Weile erklärt.