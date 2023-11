Far Cry 6, Rise of the Tomb Raider, SteamWorld Build und mehr im Game Pass

HQ

Am Ende des Monats kündigt Microsoft normalerweise an, worauf sich Game Pass Abonnenten in den kommenden zwei Wochen freuen können, aber da der Weihnachtsmonat kurz vor dem Start steht, machen sie es dieses Mal ein bisschen anders.

Zusätzlich zu dem zuvor berichteten Shadow Drop Remnant-Duo präsentieren sie nun alles für den gesamten Dezember, bevor sie im Januar zum traditionellen Weg zurückkehren - obwohl wir stark vermuten, dass Microsoft bei den The Game Awards nächsten Monat noch ein oder zwei Überraschungen für uns bereithält.



Remnant: From the Ashes (Cloud, Xbox und PC) – Heute



Remnant II (Cloud, PC, Xbox Series S/X)



Spirit of the North (Cloud, Xbox und PC) – 1. Dezember



SteamWorld Build (Cloud, Xbox und PC) – 1. Dezember



Klonen einer Drohne in der Gefahrenzone (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 5. Dezember



Rise of the Tomb Raider (Cloud, Xbox und PC) – 5. Dezember



While the Iron's Hot (Cloud, Xbox und PC) – 5. Dezember



World War Z: Aftermath (Cloud, Xbox und PC) – 5. Dezember



Goat Simulator 3 (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 7. Dezember



Gegen den Sturm (PC) - 8. Dezember



Tin Hearts (Cloud, Xbox und PC) – 12. Dezember



Far Cry 6 (Cloud, Xbox und PC) – 14. Dezember



Game Pass Core-Abonnenten können sich im Dezember auch auf einige Neuzugänge freuen, hier ist, was am 6. Dezember zu Game Pass Core kommt:



Ritterlichkeit 2 - 6. Dezember



Absolut zuverlässiger Lieferservice - 6. Dezember



Wie üblich gibt es auch Vergünstigungen, wie drei Monate Discord Nitro kostenlos und mehr. Weitere Informationen zu diesem und allen oben aufgeführten Spielen finden Sie auf Xbox Wire.

Wie üblich ist es nicht nur Spaß und Spiele, da auch einige Titel Xbox Game Pass verlassen. Verabschieden Sie sich am 15. Dezember von diesen Titeln. Wenn Sie sie behalten möchten, haben Sie bis zu 20% Rabatt mit Xbox Game Pass, bis sie entfernt werden.