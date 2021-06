Far Cry 6: Koop-Optionen sind vorhanden, doch der Karten-Editor bleibt draußen

You're watching Werben

Far Cry ist ein große Actionspielreihe, die ziemlich breit aufgestellt ist. Verschiedene Leute verbinden mit der Marke unterschiedliche Dinge, denn für manche ist es ein Abenteuerspielplatz, für andere eine Beschäftigungstherapie und manch einer stürzt sich einfach nur gerne kopfüber in die bunten Welten, um sie mit Sprengstoff und jeder Menge Benzin dem Erdboden gleich zu machen.

Neben den Möglichkeiten dieser großen Sandbox-Welten bietet die Reihe seit Teil 2 die Option, eigene Karten zu erstellen, die wiederum im Mehrspielermodus kooperativ gespielt werden können. In Far Cry 5 war der Karten-Editor in der Online-Sektion "Far Cry Arcade" enthalten, doch nichts davon wird Teil von Far Cry 6 werden, bestätigte Ubisoft gestern auf Reddit:

"Nein, Arcade wird nicht zurückkommen. Es war eine schwierige Entscheidung, diesen Modus aus unserem Plan zu entfernen, aber das hat es uns ermöglicht, uns auf die Hauptkampagne zu konzentrieren und die Spieler in das Herz einer modernen Guerilla-Revolution zu bringen", lautet die sehr diplomatisch formulierte Antwort auf die Frage, ob in Far Cry 6 ein Karten-Editor enthalten ist.

Far Cry 6 wird jedoch über einen Koop-Mehrspieler verfügen, der genau wie in Far Cry 5 funktionieren soll, verspricht das Entwicklerteam. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass später weitere Mehrspielerelemente hinzukommen - zumal sich Ubisoft künftig stärker auf Free-to-Play- und Online-Spiele konzentrieren möchte.