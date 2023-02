Far Cry 6 kann dieses Wochenende kostenlos auf allen Plattformen gespielt werden

HQ

Ubisoft hat beschlossen, dass mehr Leute Far Cry 6 ausprobieren müssen, und um genau das zu erreichen, macht der Entwickler das Spiel vom 16. Februar bis zum 20. Februar auf allen Plattformen völlig kostenlos.

Dieser Leckerbissen ermöglicht es Ihnen, Dani Rojas' volles Abenteuer auf der Insel Yara zu erkunden und wird auch die kooperativen Funktionen enthalten und es ermöglichen, den vollen Fortschritt zu speichern und über diese freie Zeit hinaus zu tragen, sollten Sie sich dann entscheiden, das Spiel zu kaufen.

Und im Sinne des tatsächlichen Kaufs von Far Cry 6 in diesem Zeitraum wird der Titel auch bis zu 70% Rabatt auf digitale Stores sein, was bedeutet, dass Sie in der Lage sein werden, das chaotische Open-World-Erlebnis für einen Bruchteil seines traditionellen Einzelhandelswerts zu erhalten.

Wenn du dich fragst, ob du dein Wochenende Far Cry 6 zuweisen solltest, schau dir hier unsere Gedanken zum Spiel an.