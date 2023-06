Far Cry 6, Inscryption, TMNT: Shredders Revenge und mehr für PlayStation Plus

HQ

Das stufenbasierte PlayStation Plus feiert diesen Monat seinen ersten Geburtstag, daher ist es ziemlich passend, dass die Auswahl an Spielen, die sich PS Plus Extra und Premium anschließen, zu den bisher besten gehört.

Dies sind die Spiele, die am 20. Juni Teil des PlayStation Plus-Spielekatalogs werden:





A Hat in Time



Carto



DC League of Superpets: Die Abenteuer von Krypto und Ace



Deus Ex: Mankind Divided



Dodgeball Academia



ELEX II



Far Cry 6



Forager



Hundert Tage: Weinherstellungs-Simulator



Inscryption



Killing Floor 2



Lonely Mountains: Downhill



MX gegen ATV-Legenden



My Friend Peppa Pig



PAW Patrol Mighty Pups: Rettet Adventure Bay!



Redout 2



Rogue Legacy 2



Soulstice



Tacoma



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge



The Talos Principle's Deluxe Edition



The Wild at Heart



Thief



Vampire: The Masquerade - Coteries of New York



Premium-Mitglieder erhalten außerdem ausnahmsweise drei Edelsteine:





Befreiung der Killzone



Worms



Hercs Abenteuer



Ein zusätzliches Schmankerl ist, dass WWE 2K23 am selben Tag eine Spielprobe erhält.

Nicht, dass die Feierlichkeiten hier aufhören. Sony führt die letzten Tests des Cloud-Streamings für unterstützte PS5-Spiele durch, und die Funktion wird für alle Premium-Abonnenten verfügbar sein, sobald sie fertig ist.

Außerdem gibt es von 12:01 Uhr am 24. Juni bis 23:59 Uhr am 25. Juni Ortszeit ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende, Gewinnspiele für PS5, PS VR2 und PS Plus, kostenlose Avatare, PlayStation Stars-Kampagnen und mehr im PlayStation Blog.

Was haltet ihr bisher von PS Plus Premium und Extra? Und was ist mit der Ergänzung des Katalogs in diesem Monat?