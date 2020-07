Far Cry 6: hündische Vorbestellerboni und hitzige Sammleredition

You're watching Werben

Wer sich darauf freut, im kommenden Februar die fiktionale Nation Yara in den Schuhen einer Person namens Dani Rojas von der Regierung des Präsidenten Antón Castillo und seinen Truppen zu befreien, der wird einige Hilfe gebrauchen können. Genau wie in Far Cry 5 dürfen wir während der Kampagne von Far Cry 6 auf die Unterstützung von KI-Begleiter zählen, die eigene Waffen, Fähigkeiten und Eigenschaften mitbringen. Einer dieser helfenden Hände hat vier Pfoten und hört auf den Namen Chorizo. Den Dackel/Wiener Hund werden Vorbesteller von Far Cry 6 mit einem exklusiven Skin verzieren dürfen, geht aus dem Ubisoft-Store hervor.

Im Shop der Franzosen haben wir ansonsten noch eine exklusive Sammleredition gesehen, die mit einer heißen Überraschung aufwartet. Neben einer Kopie des Spiels, dem Season Pass und einem DLC-Paket ("The Ultimate Pack") enthält die Collector's Edition zum Preis von 200 Euro eine Waffenreplika des Flammenwerfers "Tostador". Das Teil ist satte 72 cm lang und wird aus sieben Stücken zusammengesetzt. Die Ausgabe enthält außerdem verschiedene Illustrationen und Sammlergegenstände, darunter ein Steelbook, das offizielle Artbook, Aufkleber, einen Schlüsselring des Hundebegleiters Chorizo, die Weltkarte von Yara und den Soundtrack.

Far Cry 6 wird am 18. Februar 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Google Stadia veröffentlicht.