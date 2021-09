HQ

Ein großer Teil der Marketingkampagne von Far Cry 6 hebt Giancarlo Espositos Rolle als Hauptschurke des Actionspiels hervor. In einem neuen Trailer befeuert Ubisoft dieses Narrativ weiter, denn darin machen sie klar, dass der fiktive Diktator Antón Castillo bereit ist, Vaas Montenegro von Far Cry 3 als den bisher besten, überlebensgroßen Bösewicht des Franchise abzulösen. Mal schauen, ob die Rechnung aufgeht.