Far Cry 6: Explosive Veröffentlichung Anfang Oktober geplant

Heute hat Ubisoft neues Gameplay von Far Cry 6 präsentiert und im Anschluss den 7. Oktober als Erscheinungsdatum genannt. Unsere Gedanken zum neuen Open-World-Actionspiel haben wir an dieser Stelle heruntergebrochen und unten im Video bekommt ihr unsere Eindrücke nun auch in der dazugehörigen Videovorschau.

Benjamin Hall, der „World Director" von Far Cry 6, bestätigte uns im Interview, dass das neue Open-World-Actionspiel einen größeren Wert auf Erkundung, Abwechslung und spielerische Freiheiten lege - selbst wenn wir unsere Waffen mal wegstecken sollten. Dieser Mann hat die Spielwelt von Assassin's Creed Odyssey in führender Rolle mitgestaltet und deshalb wollen wir ihm glauben, dass Ubisoft entsprechende Ziele mit Far Cry 6 umsetzen möchte. Das Gameplay macht allerdings auch deutlich, dass Ubisoft das Rad wohl nicht neu erfunden wird.

