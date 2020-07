Far Cry 6 enthüllt, Start für Februar 2021 geplant

You're watching Werben

Giancarlo Esposito wurde letzte Woche als Bösewicht des neuen Far Cry 6 bestätigt, deshalb hat sich Ubisoft in der Enthüllung des Titels heute Abend auf die von Kuba inspirierte Kulisse des Spiels konzentriert. Mit einem kunstvollen Trailer, der uns auf eine Whistlestop-Tour durch die Geschichte der Insel zu führen scheint, sieht man Far Crys traditionell kühnen Farbgebrauch. Es scheint als würden wir uns gegen einen brutalen Diktator wehren, der versucht, die Rebellion eines Volkes zu unterdrücken.

In einem filmischen Trailer wird Espositos El Presidente vorgestellt, der seinem Sohn in einer leidenschaftlichen Rede erklärt, was die Verantwortung Menschen zu führen mit den Feinheiten einer Handgranate zu tun hat (während die Randalierer auf den Straßen kämpfen). Es sieht auf jeden Fall nach einer angespannten Situation aus, die sicher gut zu einem Far-Cry-Spiel passt. Am wichtigsten ist jedoch, dass wir ein Veröffentlichungsdatum haben: Far Cry 6 wird voraussichtlich am 18. Februar 2021 auf PC, PS4, PS5 und Xbox landen.