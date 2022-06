Far Cry 5, FIFA 22 und Naraka für Game Pass bestätigt

HQ

Der Juni war ein wirklich guter Monat für Game Pass-Abonnenten, und erst letzte Woche wurden wir mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge verwöhnt, das am ersten Tag für den Abonnementdienst startete. Offensichtlich möchte Microsoft, dass der Rest des Juni genauso aufregend wird, und hat daher vorgestellt, was wir in den kommenden zehn Tagen bekommen werden.

Sagen wir einfach, dass das alles gut ist. Sie müssen wirklich alle fünf Ergänzungen herunterladen und spielen:



Shadowrun Trilogy (Cloud und Xbox) - ab sofort verfügbar



Total War: Three Kingdoms (PC) - ab sofort erhältlich



FIFA 22 (Xbox und PC) EA Play - 23. Juni



Naraka: Bladepoint (Cloud, Xbox und PC) - 23. Juni



Far Cry 5 (Cloud, Xbox und PC) - 1. Juli



Welches ist Ihr Favorit aus dieser Auswahl?

Wie üblich gibt es auch verschiedene Vergünstigungen, die Game Pass-Benutzern hinzugefügt wurden, und Cloud-Spiele, die Touch-Steuerelemente erhalten, worüber Sie hier mehr erfahren können.

Plus-UK-Abonnenten können sich ab dem 28. Juni auf eine 30-tägige kostenlose Testversion von Paramount+ freuen, was ideal ist, da der Streaming-Dienst morgen, Mittwoch, den 22. Juni, im Land startet.

Aber es ist nicht nur Spaß 'n Spiel, denn es gibt auch vier Titel, die am 30. Juni entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie sie vorher spielen, und wenn Sie welche behalten möchten, gibt es auch bis zu 20% Rabatt zu genießen.