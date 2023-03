Far Cry 5 feiert 5. Geburtstag mit 60 fps auf PS5 und Xbox Series

HQ

Anfang dieser Woche erinnerte uns Ubisoft daran, dass Far Cry 5 später in diesem Monat fünf Jahre alt wird, und neckte, dass dies mit einem "sehr gefragten Feature für Next-Gen-Konsolen" gefeiert werden würde. Man musste nicht das schärfste Werkzeug im Schuppen sein, um zu wissen, wovor sich der Verleger entzog, und es ist tatsächlich schon da.

Ein neues Update ist jetzt für Far Cry 5 auf PlayStation 5 und Xbox Series verfügbar, und wenn du es herunterläufst, kannst du das bereits großartige Spiel in 60 Bildern pro Sekunde genießen. Dies geht auch nicht auf Kosten der Bildqualität. Tatsächlich bedeutet das Update, dass wir in 4K auf Xbox Series X, 2880x1620 auf PlayStation 5 und dem guten alten 1080p auf Xbox Series S spielen können.

Diese Upgrades werden nicht nur einige alte Spieler zurückbringen. Sie könnten sogar bald einige Neuigkeiten bringen, da Far Cry 5 vom 23. bis 27. März auf allen Plattformen ein kostenloses Wochenende erhält.

Sollten mehr Spiele diese Art von Upgrades so lange nach dem Start erhalten oder ist es zu spät?