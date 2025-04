Far Cry 4 läuft jetzt mit 60 FPS auf PlayStation 5

HQ

Es ist lange her, dass Far Cry 4 vor über zehn Jahren für eine Konsolengeneration auf den Markt kam, die mit PlayStation 4 und Xbox One stark auf den Markt kam. Das Franchise befand sich nach der Veröffentlichung des mythischen dritten Teils und des charismatischen Vaas Montenegro auf einem Höhepunkt. Mit der Veröffentlichung des vierten Teils zog das Franchise in den Himalaya um, aber mit sehr ähnlichen Mechaniken wie sein Vorgänger, obwohl er damals recht gut aufgenommen wurde.

Mit den Informationen von VGC wissen wir, dass Ubisoft seine Titel mit einem 30-FPS-Lockdown veröffentlichte, und Far Cry 4 war da keine Ausnahme. Mit einem Update des bekannten französischen Unternehmens haben sie diese Obergrenze für bestimmte Titel freigeschaltet, sodass die Bildrate auf der PlayStation 5 erhöht werden kann. Es ist erwähnenswert, dass es auf der Xbox Series X seit 2021 möglich ist, mit 60 FPS zu spielen, mit der Verbesserung, die Microsoft damals vorgenommen hat.

Die französische Marke hat in den letzten Jahren verschiedene Titel um 60-FPS-Unterstützung erweitert, zum Beispiel Assassin's Creed Syndicate sowie 4K-Auflösung für die neue Konsolengeneration. Obwohl Far Cry schon seit einiger Zeit auf Standby ist, bleibt es einer der bekanntesten Titel der Marke, wie sie zeigen, indem sie das Franchise zu der Tochtergesellschaft hinzufügen, die sie für ihre Haupt-IPs gegründet haben.

