Far Cry 3 wird bald mit 60 fps auf PS5 und Xbox Series X/S spielbar sein

Ubisoft hat kürzlich angekündigt, dass es etwas für Far Cry -Fans geplant hat. Es wurde nie explizit erwähnt, was auf ihn zukommt, aber es dauerte nicht lange, bis die Fans vermuteten, dass erwartete 60-fps-Leistungsverbesserungen für einige der älteren Teile erscheinen würden, um sie auf aktuellen Geräten wie PS5 und Xbox Series X/S noch unterhaltsamer zu machen.

Dies ist für Far Cry 3 Realität geworden, denn in ein paar Tagen am 21. Januar wird Far Cry 3 mit einem Update verbessert, das flüssiges 60-fps-Gameplay für Konsolennutzer bringt. Das Update scheint auch die Optik des Spiels zu verbessern, denn im neuesten Trailer unten fällt es schwer, nicht von dem Erscheinen des 13 Jahre alten Spiels etwas überrascht zu sein.

Aber das ist sehr wahrscheinlich auch erst der Anfang, da Ubisofts frühere Teaser suggerierten, dass drei Far Cry -Spiele verbessert werden würden, während die anderen beiden Far Cry: Primal und Far Cry 3: Blood Dragon sind. Eine Bestätigung dafür ist noch nicht eingetroffen, was bedeutet, dass unklar ist, ob sie am Mittwoch Upgrades im Takt mit Far Cry 3 bekommen, aber es ist trotzdem etwas, worauf man achten sollte.