Far Cry 3: Blood Dragon erhält eine physische Collector's Edition

Far Cry 3: Blood Dragon mag vor über einem Jahrzehnt erschienen sein, aber dank der Captain Laserhawk-Serie auf Netflix ist das Interesse an der Erweiterung geblieben. Wenn Sie noch keine Gelegenheit hatten, das Spiel zu spielen, oder wenn Sie ein ernsthafter Superfan sind, hat Limited Run Games kürzlich die physische Edition und die Collector's Edition von Far Cry 3: Blood Dragon enthüllt.

Die physische Edition wird für 34,99 US-Dollar für Xbox One und PlayStation 4 und für PC für 49,99 US-Dollar erscheinen. Das ist ein ziemlich großer Preissprung, wenn man bedenkt, dass die ursprüngliche Erweiterung nur etwa 20 US-Dollar gekostet hat. Wenn Sie Ihre Liebe zu diesem von den 80er Jahren inspirierten Actionspiel ernsthaft zeigen möchten, können Sie die Collector's Edition für 124,99 $ erwerben.

Vorbestellungen werden ab dem 19. April auf der Website von Limited Run Games möglich, aber die Auslieferung wird voraussichtlich erst im nächsten Februar erfolgen. Zumindest hier. Die Collector's Edition ist für die gleichen Plattformen wie die physische Version erhältlich und enthält eine Box, die sich zu einem Spielset, zwei Actionfiguren, einer Kassette, einer VHS-Kassette, einem Poster und vielem mehr öffnet.