Far: Changing Tides segelt kommendes Jahr über Nintendo Switch

Far: Changing Tides verspätet sich ein bisschen. Die Entwickler Okomotive wollten ihr 2D-Puzzle ursprünglich bis Ende des Jahres veröffentlichen, doch der Termin wurde heute auf Angang 2022 gerückt. Am Abend ist frisches Gameplay präsentiert worden, darunter finden wir auch ein paar kurze Einblicke aus einigen der Rätsel. Die Züricher kündigten außerdem eine Nintendo-Switch-Version an, die gemeinsam mit den anderen Plattformen im kommenden Frühjahr veröffentlicht werden soll. Den Vorgänger FAR: Lone Sails muss man wohl nicht gespielt haben, um Changing Tides vollends erleben und verstehen zu können, so das Entwicklerstudio.