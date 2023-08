Fantasy vs. Sci-Fi: Welches Genre passt besser zu RPGs?

HQ

Bögen oder Blaster? Schwerter oder Lichtschwerter? Ein einst großes Land am Rande des Zusammenbruchs oder eine Galaxie, die in einen Krieg verwickelt ist? Sci-Fi oder Fantasy? Diese Fragen haben die meisten in den vergangenen Jahrzehnten verwirrt, und für welches Lager Sie sich auch entscheiden, Sie bleiben wahrscheinlich an diesem Punkt dabei. Aber wenn es um Spiele geht, welche Kulisse kann uns das beste RPG-Erlebnis bieten?

Der Grund, warum ich diese Frage jetzt stelle, ist, dass wir kurz vor der Veröffentlichung von Starfield stehen, einem Spiel, das bis vor ein paar Wochen das einzige RPG gewesen wäre, das seit einiger Zeit in aller Munde war. Dann kommt Baldur's Gate III, ein mit Spannung erwartetes Spiel, sicher, aber eines, das Starfield aus dem Weg getaucht ist, um ein früheres Veröffentlichungsdatum zu erreichen. Was für eine Marketing-Entscheidung das war, denn jetzt haben wir nicht nur einen neuen GOTY-Anwärter, sondern auch einen Titel, der es irgendwie schafft, den Einsatz für Bethesdas neues Spiel noch weiter zu erhöhen.

Sollte Starfield alle Erwartungen erfüllen, was ein wenig optimistisch ist, wenn wir ehrlich sind, dann werden wir nicht nur darüber diskutieren, welches der beiden besser ist, sondern auch, welches Genre für das größere RPG-Erlebnis sorgt. Normalerweise hat man Fantasy oft mit den stärkeren RPG-Wurzeln in Verbindung gebracht. Dungeons & Dragons, eines der bekanntesten RPGs aller Zeiten, basiert auf Fantasy und ermöglicht es Ihnen, in die Rolle eines beliebigen Spielers zu schlüpfen. Die Trope der Fantasie ist, dass sie es Ihnen ermöglicht, diesen magischen Traumjob auszuleben, in dem Sie in einem Land voller Launen leben können, das als eine Version des mittelalterlichen Europas existiert, ohne all die schrecklichen Krankheiten und die schlechte Lebensqualität, die diese Zeit ziemlich höllisch machten. Das RPG-Genre fühlt sich in der Fantasy zu Hause. In Spielen wie Skyrim, Baldur's Gate III und Elden Ring erlebst du Welten, die sich von deiner eigenen unterscheiden und oft zum wichtigsten Teil von ihnen werden. Der Maßstab ist in der Fantasy realistischer, vielleicht nicht in Bezug auf das, was Sie sein können, aber sicherlich in der Welt, die Sie erkunden können. Es ist nur ein Land, eine Landmasse, die leichter zu verstehen ist und dann mit mehr Details gefüllt werden kann. Auch die Charaktererstellung lässt dich oft etwas wilder werden. Von den Rassen, die du vor allem auswählen kannst, kannst du in den Spielen, die ich oben aufgelistet habe, alles sein, von einem Katzenzauberer bis hin zu einem Dämonenmann, was vielen Sci-Fi-Spielen vorzuziehen ist, in denen du am Ende nur ein normaler Typ oder ein normales Mädchen bist, das in einem Universum lebt, in dem coole Außerirdische existieren (ich schaue dich an, Maß Effect).

Fantasy fühlt sich an, als ob sie uns einen kleinen Sprung in eine viel ehrfurchtgebietendere Vergangenheit bietet, etwas, das viele Menschen anzieht. Im Gegensatz zu Science-Fiction, die mit all ihrem wissenschaftlichen Jargon einige wegschieben kann, ist es in der Fantasy sehr einfach, einfache Dinge zu verstehen, wie z. B. Strichmännchen mit dem spitzen Ende Ihrer Waffe und wenn Sie einen Bart haben, sind Sie automatisch ein Zauberer oder ein Zwerg. Das bedeutet nicht, dass Fantasy für RPGs unbedingt überlegen ist, denn Sci-Fi bringt definitiv viel auf den Tisch. Wie ich bereits sagte, ist Science-Fiction großartig, um Ihnen ein Gefühl für unglaubliche Ausmaße zu vermitteln. Nur ein flüchtiger Blick auf die Planeten von Starfield wird euch wissen lassen, wovon ich spreche. Anstelle eines Raums, der vielleicht ein paar Biome hat, erkundest du zum ersten Mal Dutzende von Welten und siehst Dinge, die wirklich fremd sind und nichts von diesem heimeligen Gefühl der Fantasie haben. Während eine magische Welt eine Art Eskapismus bietet, bietet der Flug in eine weit entfernte Galaxie einen Einblick in das, was unsere ferne Zukunft bringen könnte. Ich bezweifle, dass wir in den nächsten 100 Jahren Massenrelais entdecken werden, aber das ist der Sinn des fiktionalen Teils in der Science-Fiction. Wir erleben unglaubliche Technologien und manchmal sogar Fähigkeiten, die versuchen, von der Wissenschaft erklärt zu werden, aber im Grunde nur Magie sind, und das alles ist aus der Vorstellungskraft dessen, was die Zukunft bringen könnte, geschöpft.

Ich glaube nicht, dass Fantasy oder Sci-Fi RPG-Spielern ein besseres Erlebnis bieten. Wie wir bei Baldur's Gate III gesehen haben, kann selbst etwas, das auf dem Papier wie eine Nische klingen mag, Millionen anziehen, wenn das Spiel gut gemacht ist. Sowohl Science-Fiction als auch Fantasy könnten ohne einander nicht wirklich existieren, und sie greifen immer wieder auf ähnliche Tropen und Schauplätze zurück. Egal, ob du nur ein Schwert und eine Rüstung schwingen willst oder jeden, der dich jemals für einen schlechten Menschen gehalten hat, aus 5000 Meilen Entfernung mit einem Mega-Todeslaser in die Luft jagen willst, die Essenz von Science-Fiction und Fantasy ist Eskapismus. Sie lassen Sie an einen Ort springen, den es wahrscheinlich nie in der Geschichte der Menschheit geben wird, geschweige denn zu unseren Lebzeiten. Man geht oft zu Fantasy oder Science-Fiction, um den Realismus abzuschaffen, obwohl man manchmal realistische Darstellungen in diesen Genres bekommt, aber im Wesentlichen ist das, was man sucht, eine andere Welt, ein anderer Ort, an den man gehen kann, und ich denke, dass diese beiden Genres brillant darauf aufbauen. Egal, ob Sie futuristischen Spaß bevorzugen oder gerne Zaubersprüche wirken, es ist schwer zu argumentieren, dass Science-Fiction oder Fantasy wirklich gewinnen. Beide haben das RPG-Genre unglaublich geprägt, und ich hoffe, dass sie weiterhin das Beste herausbringen. Wir sollten keinen Kampf zwischen Starfield und Baldur's Gate III wollen, sondern stattdessen hoffen, dass sie unglaubliche Spiele sein können, die zusammen existieren.

