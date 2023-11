Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time wurde auf 2024 verschoben

HQ

Level 5 hat bekannt gegeben, dass Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time auf 2024 verschoben wurde. Das Spiel sollte ursprünglich bis Ende des Jahres auf den Markt kommen, aber der Entwickler hat beschlossen, es zu verschieben, um ein Spiel von "besserer Qualität" zu liefern.

In einer offiziellen Erklärung sagte Level 5: "Um das Nintendo Switch-Spiel "Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time", das 2023 veröffentlicht werden sollte, in besserer Qualität für alle zu liefern, haben wir beschlossen, das Veröffentlichungsdatum™ auf 2024 zu verschieben."

Der Post endete mit den Worten: "An alle, die sich auf die Veröffentlichung gefreut haben, entschuldigen wir uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten und danken Ihnen aufrichtig für Ihr Verständnis. Vielen Dank für Ihre Geduld."

Das neue Veröffentlichungsdatum des Spiels wird während des Vision 2023 II-Showcase von Level-5 enthüllt, der am 29. November stattfinden soll.