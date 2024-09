Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time verschiebt das Veröffentlichungsdatum auf April 2025

HQ

Das Ereignis Level 5 Visions, das derzeit ausgestrahlt wird, hat mit einer bittersüßen Note über Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time begonnen. Der Titel, der ursprünglich am 10. Oktober erscheinen sollte, wurde auf April 2025 verschoben.

Als Grund wird angegeben, dass das Spiel mehr Zeit braucht, um "den Spaß zu verbessern" und auch ein größeres Inhaltsupdate durchzuführen. In Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time werden wir einen Lebenssimulator mit 14 Berufen haben, die es zu meistern gilt, sowie die bisher größte offene Welt der Serie . Fische, farme, baue, schmiede und verbinde dich mit den Bewohnern dieses Fantasielandes, während du diese verlassene Insel wieder aufbaust und sie nach Herzenslust dekorierst.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time wird im kommenden April exklusiv für Nintendo Switch für 39,99 € erscheinen.