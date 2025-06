Fantasy Life i: Die Zeitdiebin ist so eingestellt, dass es einen Roguelike-Open-World-Modus erhält

HQ

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse wurde gerade bestätigt, dass Fantasy Life i: Die Zeitdiebin bald einen Open-World-Roguelike-Modus erhalten wird. Wie in einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag erwähnt, wird der Modus in Form eines kostenlosen DLCs debütieren und eine weiterentwickelte Version der Hauptwelt auf ein neues System bringen, das neue und wiederkehrende Fans gleichermaßen unterhalten wird.

Dies kommt als Teil des Update the World DLC, und was die Einzelheiten betrifft, so wird uns nicht wirklich viel gesagt. Was wir wissen, ist, dass der Modus ein zusätzlicher Teil von Ginormosia sein wird und von "mächtiger neuer Ausrüstung" und "neue stylische Equipment-Teile, Reittieren und einer Vielzahl ungewöhnlicher Gegenstände" begleitet wird. Dies, zusätzlich zu neuen Frisuren, Emotes und sogar einem neuen Charakter, den wir kennenlernen müssen, eine Person, von der wir nur erfahren, dass sie eine "zentrale Rolle in der Geschichte" spielen wird und die "gehen wird eine bedeutende Spur für die Welt."

Entwickler Level5 hat zum Ausdruck gebracht, dass er "aktiv an den neuen Inhalten arbeitet, mit dem Ziel, sie den Spielern so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen" und dass er "die kontinuierliche Unterstützung aller schätzt und sich weiterhin dafür einsetzt, Fantasy Life i: Die Zeitdiebin kontinuierlich zu verfeinern sowie Inhalte zu erweitern, um das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten".

Es ist unklar, wann genau dieser Modus und dieses Update erscheinen werden, aber wir wissen, dass es auf allen Plattformen erscheinen wird, auf denen das Spiel derzeit verfügbar ist.