Fantasy Life i: Die Zeitdiebin ist das bisher am häufigsten heruntergeladene Spiel im Nintendo eShop Japan im Jahr 2025

Wir betrachten oft die europäischen und/oder amerikanischen Verkäufe als Maßstab dafür, ob ein Titel erfolgreich war oder nicht. Wir könnten das Ganze sogar als "westliche Verkäufe" in einen Topf werfen, aber diese Zahlen spiegeln möglicherweise nicht die Realität wider. Und das liegt daran, dass es den Markt in Japan gibt, aber auch in anderen Gebieten, die sich jetzt mehr für die Industrie öffnen, wie z. B. China.

Aber im Falle Japans hat Nintendo seit Anfang des Jahres die Top Ten der am häufigsten heruntergeladenen Spiele im eShop bereitgestellt (danke, Game Watch), und das wird euch sicherlich überraschen. Hier ist die Liste:



Fantasy Life i: Die Zeitdiebin

Super Mario Party Jamboree

Tamagotchi Plaza

Minecraft

Urban Myth Dissolution Center

Animal Crossing: New Horizons

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Mario Kart 8 Deluxe

Donkey Kong Country Returns HD

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics



Wie man sehen kann, war Fantasy Life i: Die Zeitdiebin vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2025 der am häufigsten heruntergeladene Titel. Das Kunststück, den Spitzenplatz bei den Downloads des japanischen Digitalshops einzunehmen, ist noch größer, wenn man bedenkt, dass das Spiel am 21. Mai weltweit veröffentlicht wurde.

Dies gibt uns auch eine Vorstellung von Nintendos digitalen Produktzahlen, denn erst vor wenigen Tagen feierte Level-5 1,2 Millionen verkaufte Exemplare des Spiels und kündigte eine physische Edition für den Herbst an. Ein weiterer Newcomer, Tamagotchi Plaza, gehört ebenfalls zu den Topsellern.

Was hältst du von der Liste der zehn meistverkauften digitalen Spiele im Nintendo eShop in Japan?