Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time hat ein Veröffentlichungsdatum

Nach einer langen Wartezeit seit seiner ersten Veröffentlichung vor über zehn Jahren erscheint die Fortsetzung von Fantasy Life nächsten Monat, am 22. März, für Nintendo Switch. Das Franchise des Entwicklers Level-5 sollte 2023 erscheinen, hat aber in den letzten zwei Jahren mehrere Verzögerungen sowie eine durchgesickerte PS5-Version erlitten. Es sieht jedoch so aus, als ob dies die gute und letzte ist, basierend auf der Werbekampagne, die das Unternehmen mit zwei Werbespots gestartet hat, die Sie sich unten ansehen können.

In dieser Rückkehr zum Franchise werden wir in der Lage sein, zwischen 14 verschiedenen Rollen zu wechseln, die sie "Lives" genannt haben, während wir eine Insel voller Geheimnisse erkunden. Diese Mechanik wechselt zwischen zwei Zeitlinien, in der Gegenwart werden wir in der Lage sein, eine Stadt zu bauen und in der Vergangenheit werden wir in der Lage sein, verschiedene Geheimnisse der Ruinen der Insel zu erforschen. Darüber hinaus wird es einen Online-Modus für bis zu vier Spieler geben.

Mit den vorgestellten Funktionen sieht es nach einer der großen Wetten des japanischen Entwicklers für dieses Jahr aus. Hier sind die Trailer, die Sie genießen können.