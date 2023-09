Fantastische japanische Spiele und mehr bei PlayStation Plus

HQ

Billbil-kun ist bei Sony wahrscheinlich kein beliebter Benutzername, da der französische Leaker die bevorstehende PlayStation-Ankündigung schon lange vor der offiziellen Ankündigung enthüllen konnte, und dieser Monat ist keine Ausnahme.

Sony hat offiziell angekündigt, dass PlayStation Plus Extra- und PlayStation Plus Premium-Abonnenten am 19. September in die Sammlung aufgenommen werden. Die gute Nachricht für das japanische Unternehmen ist, dass das Leck nur einen Bruchteil des Line-Ups verdorben hat. Hier sind die Spiele, die Extra-Mitglieder am Dienstag bekommen:



13 Sentinels: Aegis Rim



Call of the Sea



Civilization VI



Cloudpunk



Contra: Rogue Corps



Nier Replicant ver.1.22474487139



Odin Sphere: Leifthrasir



PAW Patrol Das Filmabenteuer City ruft



Planet Coaster



Sniper Ghost Warrior Contracts 2



Star Ocean: The Divine Force



Star Ocean: Integrity and Faithlessness



Schwänze Noir



Die Final Cut-Ausgabe von This War of Mine



Unpacking



Westlich der Toten



Es scheint, als wolle Sony die bevorstehende Tokyo Game Show feiern, indem es viele erstaunliche Spiele aus dem Osten anbietet. Dies spiegelt sich auch in den Spielen wider, die am selben Tag in die Premium-Sammlung aufgenommen werden: