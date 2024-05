Fantastic Four hat seinen Galactus gefunden

HQ

Wir wissen, wer unsere Helden in Fantastic Four sein werden, und wir wissen auch, wer den Silver Surfer spielen wird, aber bis jetzt ist Galactus ein Rätsel geblieben. Laut The Hollywood Reporter können wir nun bestätigen, dass Galactus vom britischen Schauspieler Ralph Ineson gespielt wird.

Ineson ist vor allem für Genre-Werke wie Game of Thrones und The Witch bekannt. Du kennst vielleicht seinen Namen nicht, aber du wirst seine Stimme erkennen, wenn du sie hörst. Inesons kratzige und kiesige Töne wurden sowohl in Videospielen als auch in Filmen und Fernsehen verwendet, wo er Rollen in Diablo IV und Final Fantasy XVI hatte.

Es gab Gerüchte, dass Javier Bardem Galactus hätte sein können, aber wenn diese Gespräche zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfanden, sind sie wahrscheinlich gescheitert. Ineson wird in Zukunft ein großer Teil des MCU sein, und es wird interessant sein zu sehen, was das Franchise mit ihm als Galactus macht.