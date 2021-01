Fantasian: Neues Spiel vom Final-Fantasy-Co-Schöpfer entsteht als echtes 3D-Diorama

Hironobu Sakaguchi ist einer der Erfinder der Final-Fantasy-Reihe. Er verließ Square Enix 2006, um sein eigenes Studio Mistwalker (verantwortlich für Rollenspielperlen wie Blue Dragon, Lost Odyssey und The Last Story) zu gründen. Das nächste Projekt dieses Teams heißt Fantasian und es befindet sich bereits seit drei Jahren in der Entwicklung.

Vor einigen Tagen haben wir erfahren, dass dieses Game noch in diesem Jahr exklusiv auf Apple Arcade erscheinen soll. Wie Sakaguchi versichert, wird Fantasian ein einzigartiges RPG-Abenteuer sein, in dem die Spieler handgemachte Orte erkunden. Der Schöpfer präsentierte einige Beispielmodelle des Entwicklungsprozesses auf Twitter. Der Komponist Nobuo Uematsu (ebenfalls bekannt für seine Arbeiten an Final Fantasy) unterstützt das Werk mit einem originalen Soundtrack.