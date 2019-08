Fans zeigen aufwendige Mod The Elder Scrolls: Skyblivion im hübschen Trailer

Nach mehreren Jahren harter Arbeit präsentieren die Ersteller einer Skyrim-Mod ihr Projekt "The Elder Scrolls: Skyblivion" in einem eigenen Trailer. Die Welt von The Elder Scrolls IV: Oblivion wurde darin in der Engine von Skyrim umsetzt, die Sprachaufnahmen und die ikonischen Spielumgebungen von Tamriel sind ebenfalls enthalten. Ein Datum für die Mod gibt es noch nicht, allerdings dürfte sie für Fans gratis sein. Weitere Informationen zu Skyblivion findet ihr auf der offiziellen Webseite.

