Fans wollen, dass Tifa Lockhart in Tekken 8 auftaucht

HQ

Tekken 8 war ein großer Erfolg für Katsuhiro Harada und Bandai Namco, mit Lob von Spielern und Presse gleichermaßen. Wie sieht also die Zukunft aus, welche Charaktere wollen und hoffen wir neben Kazuya, Jin, King, Jun und all den anderen zu sehen?

Nach dem zu urteilen, was derzeit auf X gesagt wird, ist es klar, dass die Spielerbasis auf Tifa Lockhart hofft, und die Anfragen, den Charakter Final Fantasy zu einem der Kämpfer in Tekken 8 zu machen, waren so zahlreich, dass Harada selbst geantwortet hat.

Es überrascht nicht, dass der Tekken-Boss klarstellt, dass "wir sehen werden" und erwähnt, dass das Team noch nicht über Gastcharaktere nachgedacht hat. Wir müssen also einfach abwarten und sehen.

Welchen Charakter würdest du gerne in Tekken 8 sehen?