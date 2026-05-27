Fans werden nicht sieben Jahre auf ein neues Kingdom Come: Deliverance-Spiel warten

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Die Fans haben sieben Jahre gewartet zwischen dem Release des ursprünglichen Kingdom Come: Deliverance und der letztjährigen Fortsetzung. Während sich das Warten für viele gelohnt hat, sind nicht alle glücklich, weitere sieben Jahre zu warten. Glücklicherweise hat der Entwickler Warhorse Studios gesagt, dass die Wartezeit auf unser nächstes Bohemian-Abenteuer nicht annähernd so lang sein wird.

In einem Community-Stream auf YouTube (über MP1st) sagte Sir Tobi, Kommunikationsdirektor von Warhorse, dass die Menschen "nicht sieben Jahre auf ein weiteres Kingdom Come warten müssen." Er sagte außerdem: "Wenn alles gut läuft, kommt es im nächsten Haushaltsjahr."

Dies wurde auch von Warhorses Besitzer Embracer bestätigt, der das nächste Kingdom Come-Abenteuer zwischen dem 1. April 2027 und dem 31. März 2028 veröffentlichen möchte. Das bedeutet, dass wir bald eine Bestätigung bekommen könnten, was dieses Projekt ist. Es ist derzeit unklar, ob Warhorse direkt in Kingdom Come: Deliverance III einsteigt oder uns ein Spin-off in derselben Welt gibt. Da Warhorse so lange gebraucht hat, um eine vollständige Fortsetzung zu liefern, vermuten wir, dass wir vielleicht ein Spin-off bekommen, aber wir werden es erst sicher wissen, wenn etwas offiziell bestätigt ist.

Das Herr der Ringe-Rollenspiel Warhorse wird auch während des Community-Streams angesprochen, aber wir haben kein Veröffentlichungsfenster für dieses Spiel. Stattdessen bekamen wir den Namen der Person, die die Entwicklung leitet, nämlich Viktor Bocan Design Director bei Kingdom Come Deliverance II. Was wir sicher wissen, ist, dass Warhorse definitiv beschäftigt ist und hoffentlich versucht, die Wartezeit für seine großartigen RPGs zu verkürzen.