Fans von Spielzeugautos sammeln Hot Wheels Unleashed 1 Million Mal

Hot Wheels Unleashed erweist sich für Entwickler Milestone als überaus erfolgreich. Der Funracer, der Ende September veröffentlicht wurde, konnte nach nicht einmal drei Monaten insgesamt über eine Million Einheiten verkaufen, heißt es in einer Pressemitteilung des Studios. Kein anderer Titel der Mailänder konnte dieses Verkaufstempo bis dato an den Tag legen, deshalb ist auch der Franchise-Lizenzgeber Mattel sichtlich zufrieden. Andrew Chan, Head of Digital Gaming bei Mattel, deutet zudem "kommende Inhalte [für] 2022" an.