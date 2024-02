Fans von Pokémon Schwarz und Weiß glauben, dass am Pokémon Day etwas Besonderes auf sie zukommt

HQ

Am 27. Februar wird das Empire State Building in Pokémon-Farben erstrahlen, um den Pokémon-Tag und den Start der Pokémon Horizons-Serie zu feiern. Dies treibt auch verschwörungsanfällige Fans in Raserei, während sie nach der verborgenen Bedeutung hinter diesem Ereignis suchen.

SoulSilverArt argumentierte auf Twitter/X, dass es sich um ein besonderes Ereignis handelt. Es kommt nicht an jedem Pokémon-Tag vor, dass das Empire State Building in Pokémon-Farben erstrahlt. Außerdem sagten sie, dass die Einall-Region aus Gen 5 auf dem Gebiet von New York und den USA basiert, was darauf hindeutet, dass wir am Pokémon Day einige Neuigkeiten zu Unova erhalten könnten.

Dies ist zwar eine lustige Theorie, aber wir würden sagen, dass man sich nicht zu sehr übertreiben sollte. Es gibt schon genug Gründe für Pokémon, das Empire State Building zum Leuchten zu bringen, ohne Gen-5-Remakes oder ein Spin-off in Unova ankündigen zu müssen. Viele Fans wollen diese Spiele, aber es ist vielleicht noch nicht an der Zeit, dass wir sie sehen. Andererseits könnten wir uns in ein paar Wochen auf einen Leckerbissen freuen.