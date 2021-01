Fans von Ghost of Tsushima sammeln 215.000 Euro zur Restauration von verwüstetem Denkmal

Zwei Monate nach der Veröffentlichung von Ghost of Tsushima wurde die Insel von Tsushima im Japanischen Meer von einem Taifun getroffen. Neben einigen anderen Gebieten...

Ghost of Tsushima: Legends würdigt vier erfolgreiche Playstation-4-Spiele

am 18. Dezember 2020 um 23:28 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Sucker Punch hat ihr Action-Adventure Ghost of Tsushima nach der Veröffentlichung mit einem durchaus soliden Mehrspielermodus erweitert und sich in diesem Rahmen an...