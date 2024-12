Fans von Baldur's Gate 3 können sich die besten Freunde und Feinde der Gruppe vorstellen

HQ

Die Community von Baldur's Gate 3 überrascht immer wieder aufs Neue. Ein eingefleischter Fan hat mit Hilfe von Datamining-Dialogdateien verraten, welche Gefährten in dem RPG am meisten – und am wenigsten – übereinstimmen, wenn es um die Entscheidungsfindung geht. Laut einem Reddit-Post des Nutzers Tarrasque-Named-John analysierte der Fan akribisch die Zustimmungs- und Ablehnungsmechanismen, um die Verträglichkeit der Charaktere des Spiels zu messen.

Die Ergebnisse sind ebenso unterhaltsam wie aufschlussreich. Minsc und Karlach zum Beispiel haben eine Übereinstimmung von satten 97 %, was sie zu den ultimativen Besties macht. Währenddessen sitzen Astarion und Wyll an entgegengesetzten Enden des Spektrums und sind sich nur bei der Hälfte der Entscheidungen des Spielers einig. Diese Kontraste unterstreichen nicht nur die Tiefe des Schreibens von Larian Studios, sondern auch, wie die moralische Ausrichtung die Persönlichkeit jedes Gefährten prägt.

Neben den Zustimmungsraten zählte der Fan auch die Gesamtzahl der Vereinbarungen zwischen den Charakteren und krönte Wyll und Karlach zu den "offiziellen" besten Freunden des Spiels. Auf der anderen Seite entlarvten Mintharas Interaktionen mit Jaheira und Minsc sie als das am wenigsten sympathische Mitglied der Gruppe.

Die Studie unterstreicht die Kreativität der Fans von Baldur's Gate 3 und ihren Wunsch, tief in die Geschichte und Mechanik des Spiels einzutauchen. Sind Sie von den Ergebnissen überrascht – oder macht das alles Sinn?