"Fans stellen Theorien darüber auf, was vor sich geht" in Little Nightmares 3

Little Nightmares 3 wurde am Vorabend der Gamescom enthüllt und war eine der größten Überraschungen der Messe. Neben unseren ersten Eindrücken hatten wir in Deutschland auch die Gelegenheit, mit Wayne Garland von Supermassive und Coralle Fernello von Bandai Namco zu sprechen, um sie über ihre neue Partnerschaft zu befragen und darüber, was die Fans von dem Spiel erwarten können, wenn es 2024 erscheint.

"Ich finde es großartig, die Reaktionen der Spieler auf die Enthüllung im Trailer und alles andere zu sehen", sagt der Produzent des Publishers. "Alle sind sehr aufgeregt, denke ich, und machen bereits Theorien über den Trailer und was hier vor sich geht, also lieben wir ihn."

Und was ist das Geheimnis mit dem Trailer und der erweiterten Demo, die wir gesehen haben? Wie im Video erklärt, haben wir The Spiral, wir haben einige Katakomben, wir haben die übergreifende Nirgendwo-Welt, und am Ende der Demo wachen die Protagonisten Low und Alone an einem schrecklichen, asylähnlichen Ort auf, umgeben von einem ominösen schwarzen Rauch, so dass sie nicht sicher zu Hause sind. Vielleicht setzt sich der Albtraum in ihrem wirklichen Leben fort ...

"Leider nicht viel", beißt sich der Regisseur auf die Zunge, als er nach weiteren Erklärungen gefragt wird. "Ja, wir wollen die Spieler jetzt nicht verderben, also müsst ihr es später entdecken", fügt der Produzent hinzu.

Ja, es wird "Links und Geheimnisse" geben, die Little Nightmares 3 mit LN 1&2 verbinden

Beide gaben jedoch einen kleinen Hinweis darauf, wie LN3 in gewisser Weise mit Little Nightmares 1 &2 verbunden und referenziert wird:

"Dies ist eine brandneue Geschichte und wenn Sie Little Nightmares 1 oder 2 gespielt haben, werden Sie in der Lage sein, einige Links und einige Geheimnisse zu sehen, aber wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Sie können jedes Spiel separat erleben. Ich denke, engagierte Fans des Franchise werden wahrscheinlich in der Lage sein, einige Elemente der vorherigen Spiele aufzugreifen, zum Beispiel einige Hinweise auf eine Art Storytelling, all diese Dinge, die irgendwie verbinden werden. Aber ja, das ist wahrscheinlich alles, was wir jetzt sagen werden."

"Der Koop-Modus war das wichtigste und am meisten nachgefragte Feature der Fans", erklärt Fernello über das wichtigste neue Gameplay-Feature. "Es war also wirklich wichtig für uns, das zu integrieren, und wir sind mit LN2 immer ein bisschen in diese Richtung gegangen, wo man mit der KI spielen konnte. Jetzt können Sie das Spiel sowohl im Einzelspielermodus mit einer KI als auch im Online-Koop mit einem Freund erleben."

"Die Grundlage von Little Nightmares ist offensichtlich der Einzelspielermodus", betont Garland jedoch auf die Frage, ob sie Koop nur ala It Takes Two in Betracht ziehen. "Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Ich denke also, dass der Koop-Modus zwar eine Art nächster Evolutionsschritt für das Franchise war, aber wir wollen sicherstellen, dass wir nicht sagen, dass es nur Koop ist. Daher ist es für uns sehr wichtig zu sagen, ja, es ist ein Online-Koop, aber es ist auch ein Einzelspieler-Modus, und ich denke, das ist für viele verschiedene Fans, die diese Art von Erfahrung bevorzugen."

Davon abgesehen und mit Blick auf das gelobte Koop-Abenteuer von Hazelight "haben wir einen Freundespass", betont der Produzent, "wenn Sie also mit einem Freund spielen möchten und nur ein Exemplar des Spiels haben, können Sie immer noch mit ihm spielen".

