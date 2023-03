Fans sind wirklich verärgert darüber, wie die Möwe in Disneys Live-Action-Remake von Die kleine Meerjungfrau aussieht

HQ

Disneys Live-Action-Remake von The Little Mermaid, einem ihrer beliebtesten Spielfilme, wurde kontrovers diskutiert. Alles begann, wie sich viele von euch vielleicht erinnern, mit Ariels ethnischer Veränderung und nachdem der erste echte Trailer für den Film bei den Oscars Premiere feierte, gingen die Fans ins Internet, um ihre Meinung über den Inhalt zu äußern.

Lustigerweise ist es tatsächlich Scuttle, die fröhliche Möwe, über die sich die Fans am meisten aufzuregen scheinen. Scuttle ist im Trailer des Films fast nicht wiederzuerkennen und die Empörung auf Twitter ist in Scharen angekommen. Im Folgenden können Sie eine Handvoll Meinungen lesen, die die Leute geteilt haben.

"Das sieht überhaupt nicht nach einer Möwe aus"

"Es ist nicht einmal eine Möwe, das ist ein Basstölpel"

"Es tut mir leid, aber die Möwe in Pinocchio ist Live-Action besser als Scuttle... ngl"

"AIN'T NO FUCKING WAY THAT'S SCUTTLE ... LASS MICH MEINE AUGEN REINIGEN, INDEM ICH MIR DEN ECHTEN MFING SCUTTLE ANSCHAUE – DEN O MFING G!"

Was haltet ihr von dem neuen Design von Scuttle?