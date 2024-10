Fans sind überzeugt, dass The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom die gleiche Karte wie A Link to the Past hat, nur größer

HQ

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist das größte Top-Down-2D-Zelda-Spiel, das je entwickelt wurde, mit einer Karte, die achtmal größer ist als Link's Awakening. Während es von Zelda, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom inspiriert ist, ist Echoes of Wisdom auch eine Hommage an A Link to the Past.

Tatsächlich glauben viele Fans, dass es sich um das gleiche Hyrule wie im Spiel von 1991 handelt, und es enthält sogar die gleiche Karte. Einige Fans weisen darauf hin, dass einige Orte von A Link to the Past, darunter das Schloss Hyrule, der Friedhof und Links Haus, zwischen beiden Spielen liegen, aber die Karte von Echoes of Wisdom reicht viel weiter.

Das ist der Grund, warum einige Stämme wie Gerudo, Zora, Goronen und Deku in Echoes of Wisdom auftauchen, aber nicht in A Link to the Past: Sie waren da, man konnte sie nur nicht erreichen.

Wie Nintendo Life herausgefunden hat, finden die Spieler alle möglichen Orte, die den potenziellen Gegenstücken von "A Link to the Past" sehr ähnlich sehen.

Es ist nicht bekannt, ob das wirklich der Fall ist (ob es genau derselbe Hyurle ist oder ob es nur daran liegt, dass sie einige Designs wiederverwenden). In einer Saga wie Zelda mit einer so chaotischen Zeitleiste spielt das vielleicht keine große Rolle, da sich das Königreich Hyrule von Spiel zu Spiel verändert, manchmal drastisch.

In Echoes of Wisdom finden wir zum Beispiel die Gerudo-Wüste im Südwesten, die jedem Breath of the Wild-Spieler bekannt sein wird. Aber der Vulkan Eldin befindet sich diesmal im Nordwesten, während er sich im Nordosten auf BotW und TotK befand.

Wie dem auch sei, es ist klar, dass Grezzo weiß, wie man Zelda-Fans zum Spekulieren bringt.