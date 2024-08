Fans sind nicht glücklich über League of Legends Ticketverkäufe bei der WM

HQ

MasterCard Der Vorverkauf für die League of Legends Weltmeisterschaft 2024 ist in den letzten Tagen angelaufen, und die hoffnungsvollen Fans sind alles andere als glücklich.

Nach den großen Erfolgen von Worlds 2023 und MSI 2023, die in London stattfanden und den Weg für die Rückkehr von Worlds 2024 in die Stadt ebneten, warteten viele Fans in ganz Europa und der Welt hoffnungsvoll auf die Chance, zu einem fairen Preis dabei zu sein - eine Chance, die viele aufgrund der innerhalb von Minuten ausverkauften Tickets nicht nutzen konnten.

Während es weitere Ticketverkäufe für die Veranstaltung gibt, die im Oktober geplant ist, haben die Fans in den sozialen Medien ihre Erfahrung bedauert, dass sie versucht haben, frühzeitig Tickets für die Veranstaltung zu ergattern, und allem Anschein nach gescheitert sind.

@itzhannielol sagte auf X: "Ich hätte nie gedacht, dass mir ein Fortschrittsbalken 3 Tage hintereinander so viel Stress bereiten könnte, aber hier sind wir."

@SerRouarke sagte auf X: "Nun, nach 3 Tagen des Versuchs und jedes Mal, wenn die Tickets für #LeagueOfLegends #Worlds2024 ausverkauft waren, ist dies das Beste, was wir bekommen haben - sorry state of things really is."

Viele haben auf Bots hingewiesen, die von Scalpern kontrolliert werden, als wahrscheinliche Ursache für die Buyouts - und es ist nicht schwer zu verstehen, warum, da #LeagueOfLegends und die damit verbundenen Hashtags auf X derzeit mit Konten gefüllt sind, die behaupten, Tickets zu verkaufen, und viele Wiederverkaufsseiten online Tickets zu überhöhten Preisen anbieten.

Hoffnungsvolle Teilnehmer wurden von der Situation enttäuscht, aber nicht überrascht und fordern Riot auf, mehr zu tun, um das Problem des Bot-Kaufs zu bekämpfen.

@Goksi_lol sagte auf X: "Es ist einfach traurig... wenn das die Art und Weise ist, wie Riot Geld verdienen möchte oder sie sich einfach nicht so sehr um Menschen kümmern."

@paigeyhe2 sagte auf X: "Also wird die O2 Arena dieses Jahr einfach um Worlds leer sein, weil jeder Bot auf dem Planeten Tickets gekauft hat."

@JollyLifts sagte auf X: "#Worlds2024 Tickets hätten an Ihr #LeagueofLegends Konto gebunden sein sollen, um Scalper zu stoppen."

Fnatic Fanclub @FanaticDragons sagte auf X: "@riotgames mach es besser mit der Bot-Erkennung. 3 Tage hintereinander sind die Tickets einfach sofort weg. Sie können auf StubHub gehen und Hunderte von Menschen sehen, die ihre Tickets bereits für astronomische Beträge weiterverkaufen. Das ist nur ein Witz."

Sogar große Namen in der League of Legends Esports -Szene wie LEC team GIANTX und Caster Jamada haben sich über die schlimme Situation lustig gemacht:

Was denkst du über das Thema - ist es eine Tatsache des Lebens oder könnte Riot mehr tun, um sicherzustellen, dass die Fans das höchste Niveau von Esports League of Legends live genießen können? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.