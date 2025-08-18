Fans meinen, sie hätten von der nächsten Achterbahn im Europa-Park in einem Videospiel erfahren

HQ

Der Europa-Park in Rust, Deutschland, Europas größter Freizeitpark nach Disney, feiert in dieser Saison 2025 sein 50-jähriges Bestehen, und der Park feierte dies mit einer neuen Attraktion... sowie einen Animationsfilm, der in die Kinos kommen soll, und sogar ein Videospiel. Alle drei, einschließlich des neuen Fahrgeschäfts, basieren auf "Grand Prix of Europe", dem Film über die Maskottchen des Parks, die Mäuse Ed und Edda, der in einem Renn-Grand-Prix stattfindet und bereits in Deutschland in den Kinos läuft.

Das Videospiel Ed & Edda: Grand Prix - Racing Champions, ein Arcade-Rennspiel für Kinder, wurde Ende Juli veröffentlicht, aber erst vor kurzem wurde ein kurioses kleines Osterei gefunden... Und eine, die große Dinge für den Park ankündigt. Freizeitpark-Enthusiasten stellen fest, dass fiktive Anzeigen im Spiel "Euro-Mir, Projekt 2028" ankündigen, und die meisten gehen davon aus, dass 2028 das voraussichtliche Datum für die Eröffnung der neuen Achterbahn im Park ist.

Jeder, der schon einmal in dem deutschen Freizeitpark war, weiß, dass es sich bei Euro Mir um eine bestehende Achterbahn handelt, eine sich drehende Achterbahn im russischen Bereich des Parks, die 1997 eröffnet wurde und sich auf den Wettlauf ins All konzentriert. Die Fahrer fahren im Dunkeln hinauf, hören Techno-Musik, in sich drehenden Autos, die sich ehrlich gesagt nicht so viel drehen. Es ist ein beliebtes Fahrmodell von Mack Riders, den Eigentümern des Parks, aber es gibt wohl viel bessere Beispiele für das Spinning-Coaster-Modell in anderen Parks als Euro Mir, das eine der am wenigsten beliebten Fahrgeschäfte des Parks ist.

Glücklicherweise wird sich die Fahrt verändern. Anfang des Jahres bestätigte der Co-Direktor des Parks, Michael Mack, dass die nächste große Investition in den Park eine Neugestaltung der Euro Mir sein wird, einschließlich eines neuen Layouts, was im Grunde bedeutet, dass es eine völlig neue Attraktion wird.

Und jetzt, nachdem sie das "Easter Egg" des Videospiels bemerkt haben, das auf das Jahr 2028 hinweist, spekulieren die Fans, ob es sich in eine "extreme Spinning Coaster" verwandeln wird, ein Modell, das kürzlich von Mack Rides im Plopsaland Belgien mit "The Ride to Happiness" vorgestellt wurde und von vielen als eine der besten Achterbahnen der Welt angesehen wird...

