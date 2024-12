Fans loben den Schiedsrichter von Real Madrid-Pachuca für die Erklärung seiner VAR-Entscheidungen: "For me is goal! " Jesús Valenzuela, Intercontinental Cup, wurde dafür gelobt, dass er seine VAR-Entscheidungen trotz seiner Aussprache offen erklärte.

HQ Das Finale des Interkontinentalpokals hatte einen unerwarteten Lieblingsstar der Fans. Und es waren weder Real Madrid noch die Spieler von Pachuca, nicht einmal Vinícius, der nach seinen Toren und Vorlagen zum MVP des Spiels und des Turniers gewählt wurde. Nein, die Rede ist vom Schiedsrichter Jesús Valenzuela Sáez. Der 41-jährige venezolanische Schiedsrichter arbeitet seit 2013 bei internationalen Spielen. Dazu gehörten auch zwei Spiele der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Den europäischen Fans ist er meist unbekannt, da er meist in der Copa Amética, Libertadores, der CONMEBOL-WM-Qualifikation oder sogar der Saudi Pro League spielt. Gestern war es das erste Mal, dass er ein Spiel von Real Madrid leitete, und er wurde danach gelobt. Offensichtlich für die Madrider Fans, denn bei den beiden Malen, als er zum VAR ging, traf er Entscheidungen zugunsten der Mannschaft, lobte Rodrygos Tor und kassierte einen Elfmeter für Madrid. Aber in einem ansonsten sehr fairen Spiel gab es ein Detail, das die Aufmerksamkeit der Zuschauer wirklich auf sich zog: Nachdem er den VAR überprüft hatte und sich viel Zeit genommen hatte, um ihn zu überprüfen, nahm er sich die Zeit, über die Lautsprecher kurz seine Entscheidung zu erklären und warum er sie getroffen hat. Das hat die meisten Zuschauer überrascht, da das (unserer Meinung nach) in den europäischen Top-Ligen und -Wettbewerben noch nie gemacht wurde. "Willkommen im Fanclub von Jesís Valenzuela", sagte X-Nutzer Míchel Acosta. Seine englische Aussprache wurde von einigen Nutzern verspottet, während andere seinen Schritt lobten, da sie den Menschen hilft, seine Argumentation besser zu verstehen, insbesondere für die Menschen im Stadion. Vor allem für einige venezolanische Nutzer scheint Valenzuela fast ein Nationalheld zu sein. Obwohl es sich um ein Finale handelte, war es den meisten Zuschauern im Lusail-Stadion in Katar wahrscheinlich egal, wer gewinnt oder verliert. In einem WM-Halbfinale würde das sicherlich anders laufen, und vielleicht werden nicht alle Schiedsrichter bereit sein, mit Zehntausenden von wütenden Fans laut zu sprechen... Es bleibt abzuwarten, ob die FIFA diese Taktik - den Schiedsrichter dazu zu bringen, seine Entscheidungen per Stimme zu erklären - bei anderen Turnieren, die sie beaufsichtigt, wie z.B. bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im nächsten Sommer, anwenden wird... Das wird übrigens eine Neuauflage vom gestrigen Spiel haben, da Pachuca und Real Madrid in der gleichen Gruppe spielen. Celso Pupo / Shutterstock