Fans kritisieren den Battle Pass von Silent Hill: Ascension

Wir haben in der Vergangenheit viele verschiedene Arten von Setups gesehen, um die Verbraucher dazu zu bringen, weiter in Dinge wie Gründerpakete, Battle Passes und Season Passes zu investieren. Manchmal funktioniert es gut und fühlt sich lohnenswert an, aber in anderen Fällen wirkt es geradezu unethisch. Fans scheinen jetzt ziemlich unzufrieden mit der Art und Weise zu sein, wie Konami versucht, die Leute dazu zu bringen, zusätzliche Cent in Silent Hill: Ascension auszugeben, dessen erste Episode vor ein paar Tagen gestartet wurde.

"The Game" ist eine interaktive, animierte Streaming-Serie, in der die Zuschauer als kollektive Gruppe Entscheidungen treffen können, die die Geschichte durch die Episoden prägen. Spieler, die sich am 31. Oktober eingeloggt hatten, wurden aufgefordert, ein Gründerpaket für 20 $ zu kaufen.

Dadurch erhalten Sie Zugriff auf einen Season Pass, der wiederum Zugriff auf alle interaktiven Rätsel der Serie (nun, sie sind nicht Teil des Basiserlebnisses), kosmetische Gegenstände und mehr bietet. Allerdings beschweren sich mittlerweile unter anderem Nutzer auf Reddit lautstark darüber, dass diejenigen, die das Gründerpaket kaufen, tatsächlich mehr Einflusspunkte erhalten, die Entscheidungen in eine bestimmte Richtung lenken können. Dies macht das Spiel zu einer Art Pay-to-Win, da diejenigen, die am meisten zahlen, auch das meiste Mitspracherecht haben.

