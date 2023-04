Fans hoffen, dass Jeremy Clarkson die Programmrechte von Top Gear kauft

HQ

Die Beziehung zwischen der oft umstrittenen, aber sehr beliebten TV-Persönlichkeit Jeremy Clarkson und Amazon Prime Video bleibt frostig. Sowohl The Grand Tour als auch Clarkson's Farm haben eine ungewisse Zukunft, da noch sehr unklar ist, ob es tatsächlich eine Fortsetzung der beiden Serien über das bereits gefilmte Material hinaus geben wird.

Dies, kombiniert mit der Tatsache, dass die BBC nach Freddie Flintoffs Unfall im vergangenen Jahr die weiteren Dreharbeiten zu Top Gear komplett abgesagt hat und nun über die Zukunft der Serie nachdenkt, hat dazu geführt, dass Fans online Clarkson anflehen, die Programmrechte zusammen mit seinen beiden Mitstreitern Hammond und May zu kaufen. Etwas, das er jetzt tatsächlich etwas hoffnungsvoll und kryptisch beantwortet hat.

"Äh. Wir sind nie weggegangen. Wir drei sind immer noch sehr gut dabei."

Was bedeutet das? Die sozialen Medien der Grand Tour sind seit Monaten völlig tot und laut dem Programmchef der BBC haben sie keinerlei Pläne, Top Gear unter den aktuellen Umständen wiederzubeleben:

"Ich denke, wir müssen darüber reden, was Freddie machen will. Wenn sich jemand in der Genesung befindet, glaube ich nicht, dass wir das vorantreiben würden ... Ich denke, das wäre wirklich unangemessen, ich wäre nicht glücklich.

Gibt es also eine Chance, dass das Trio in die Marke investiert, die sie mitgeschaffen haben? Wer weiß, aber es tut sich offensichtlich etwas und wir können nur spekulieren und hoffen.

Was denkst und erhoffst du dir? Könnte das Trio möglicherweise die Programmrechte übernehmen und es selbst weiter produzieren, oder würdest du lieber sehen, dass die Grand Tour fortgesetzt wird?