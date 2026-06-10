Fans haben herausgefunden, dass Obsession s Inde Navarrette früher ein Streamer war

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Viele Fans strömen in die Kinos, um Obsession zu sehen, wobei der Horrorfilm trotz seines relativ geringen Produktionsbudgets hervorragende Ticketverkäufe erzielt. Der Film soll 1 Million Dollar gekostet haben, vielleicht sogar weniger, und bisher hat er in den Kinos über 229 Millionen Dollar gekostet, was ihn zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten im kommerziellen Sinne macht.

Ein Teil davon ist der sensationellen Leistung der Schauspielerin Inde Navarrette zu verdanken, die im Film die obsessive Freundin spielt. Diese Rolle hat Navarrette zu einer weltweiten Sensation gemacht, und dieser Ruhm hat auch dazu geführt, dass Fans in jedem Winkel des Internets nach mehr über den Star suchen.

Zu diesem Zweck haben Fans herausgefunden, dass Navarrette früher Streamer war, bevor sie zu einer Hollywood-Sensation wurde. Laut Dexerto wurde entdeckt, dass sie früher Call of Duty, The Last of Us, Outlast und weitere gestreamt hat. Sie war schon lange nicht mehr live zu sehen, aber Fans fordern inzwischen, dass Navarrette ihre Streaming-Karriere wiederbelebt und wieder Zeit damit verbringt, mit der Community Spiele zu spielen, sei es über ihre Twitch- oder YouTube-Accounts.

Würdest du Navarrette schauen, wenn sie wieder zum Streaming zurückkehren würde?