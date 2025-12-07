Fans haben bemerkt, dass Stranger Things: Season 5 Volume 1 einen Fehler im Retro-Gaming hat

HQ

Wenn Sie die erste Folge der fünften und letzten Staffel von Stranger Things gesehen haben, wissen Sie, dass Dipshi... der entzückende Derek Turnbow hat in Hawkins nicht gerade eine angenehme Zeit. Der junge Mann wird zum Mittelpunkt von Vecna s neuesten Zielen, was ihn in große Gefahr bringt – etwas, das der Rest der Bande zu unterlaufen versucht.

Aber bevor wir alles darüber erfahren, erfahren wir noch ein wenig mehr über Derek, unter anderem indem wir in sein Schlafzimmer schauen und erfahren, dass er ein Gamer mit großartigem Geschmack ist. In einer kurzen Szene sehen wir Derek Ghosts 'N Goblins auf dem NES spielen, nur gibt es ein Problem...

Retro-Fans haben bemerkt (wie von Time Extension berichtet), dass die Version des Spiels, die Derek spielt, tatsächlich die falsche Version des Spiels ist. Der Bildschirm zeigt die ursprüngliche und deutlich besser aussehende 16-Bit-Arcade-Version des Spiels und nicht die 8-Bit-NES-Version, die er offensichtlich spielen soll. Absolute Katastrophe. Völliges Chaos. Die Duffer Brothers und Netflix sollten sich schämen...

Spaß beiseite, das ist ein kleiner Fehler und die Fans haben es schnell darauf hingewiesen, alles in einem eigenen Threads-Beitrag, in dem erwähnt wird, dass die "Stranger Things-Autoren sich einfach nicht mehr dafür interessieren".

Haben Sie den Fehler bemerkt, als Sie die Szene gesehen haben?