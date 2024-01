Fans glauben, dass Spyro 4 nach einem kryptischen Tweet auf dem Weg ist

Spyro Reignited Trilogy war eine fantastische Sammlung von Spyros drei Originalspielen, die uns daran erinnerten, was für eine phänomenale Serie es damals auf der PS1 war. Es sind nun über fünf Jahre seit der Einführung der Kollektion vergangen und die Fans haben sich nach einem neuen Teil der langjährigen Serie gesehnt.

Anfang des Jahres postete Toys for Bob auf Twitter ein Bild mit dem Text " You gotta believe" daneben, was nun viele Fans vermuten lässt, dass Spyro 4 auf dem Weg ist. Ob das der Fall ist oder ob Toys for Bob uns einen Streich spielt, ist im Moment ziemlich ungewiss!