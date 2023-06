Fans glauben, dass Mario in Super Mario Bros. Wonder neu besetzt wurde

HQ

Während sich viele über die Ankündigung von Super Mario Bros. Wonder auf der gestrigen Nintendo Direct gefreut haben, machen sich viele Fans jetzt Sorgen, dass unser Lieblingsklempner ein wenig anders klingt.

Es gab viele Beiträge im Internet, die darauf hindeuten, dass der legendäre Synchronsprecher Charles Martinet neu besetzt wurde. Wenn man sich den Ton anhört, ist klar, dass Mario immer noch ähnlich klingt, aber es gibt einige Zeilen, die vielleicht nicht so sehr nach Martinets Stimme für den Charakter klingen.

Super Mario Bros. Wonder sieht jedoch seltsamer aus als das durchschnittliche Spiel der Reihe, also gibt es hier vielleicht etwas zu analysieren. Was denkst du? Klingt Mario in Super Mario Bros. Wonder anders?