Fans fordern Director's Cut von Jim Carreys "Der Grinch" vor 25-jährigem Jubiläum

Während das 25-jährige Jubiläum von How the Grinch Stole Christmas näher rückt, versammeln sich die Fans für einen überraschenden Zweck: die Veröffentlichung eines angeblich vierstündigen Director's Cut. Eine Petition auf Change.org, die von Tom Sinclair ins Leben gerufen wurde, fordert Ron Howard auf, die erweiterte Version des Weihnachtsklassikers aus dem Jahr 2000 zu veröffentlichen, mit gelöschten Szenen, die in HD neu gemastert wurden. Während der Originalfilm nur knapp 104 Minuten dauert, hat Howard zuvor die Existenz einer viel längeren Version erwähnt, was bei den Fans für Aufregung sorgte.

Während die Chancen, einen vollen vierstündigen Schnitt zu sehen, gering sind, vor allem angesichts der perfekten Balance des Films zwischen Weihnachtsstimmung, ist Der Grinch nach wie vor ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Die Popularität des Films ist nur noch gewachsen, da Streaming-Plattformen ihn im Rampenlicht der Feiertage halten. Könnten wir eine Sonderveröffentlichung zum Jubiläum sehen, oder wird der Grinch's Cut ein Feiertagsgeheimnis bleiben?

Würdest du gerne die erweiterte Version von "Der Grinch" sehen oder ist das Original perfekt, so wie es ist?