Fans feiern Paper Zelda mit schickem Trailer

Es gibt aktuell ein paar Gerüchte laut denen Nintendo an einem neuen Spiel in der Paper-Mario-Reihe arbeitet - offiziell angekündigt wurde jedoch noch nichts. Zelda-Fans müssen sich ebenfalls noch gedulden, denn Breath of the Wild II haben wir zuletzt vor zehn Monaten gesehen. Warum macht Nintendo eigentlich kein Crossover aus diesen beiden Serien, so wie der Youtube-Kanal 64 Bits es in ihrem neuen Video vorschlägt?

Die kreativen Künstler haben einen charmanten Trailer für ein nicht existierendes Spiel namens Paper Zelda erstellt, das beide Stile meisterhaft miteinander verbindet. Wir sehen Clips aus den berühmtesten Szenen verschiedener Zelda-Spiele, die stilecht im Paper-Mario-Stil präsentiert werden. Das alles sieht sehr professionell aus, ist aber leider keine Realität. Sollte sich Nintendo davon inspirieren lassen?