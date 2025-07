Fans entdecken vier Nintendo 64-Klassiker, die möglicherweise auf der Switch Online erscheinen könnten

HQ

Ein einen Monat alter Trailer für Switch Online hat am vergangenen Wochenende viel Aufmerksamkeit erregt. Mehrere Benutzer in sozialen Medien und Foren haben festgestellt, dass nach 40 Sekunden des Videos ein Haufen stark verschwommener Nintendo 64-Cover erscheinen, während CRT-Emulationsfunktionen gezeigt werden.

Aber anscheinend war die Maskierung nicht ganz so gut, wie Nintendo vielleicht gedacht hat, denn die Leute haben es jetzt geschafft herauszufinden, dass die Nintendo 64-Klassiker Donkey Kong 64, Forsaken 64, Glover und Super Smash Bros alle enthalten sind. Und es sieht tatsächlich nicht so aus, als wäre es komplett aus der Luft gegriffen, denn große bunte Details in den Spielcovern haben entsprechende bunt verschmierte Details auf dem verschwommenen Bild.

Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Spiele auf die Switch Online gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist dennoch leicht gestiegen. Wir drücken die Daumen, denn das sind großartige Titel.