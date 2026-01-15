HQ

Letztes Jahr erlebte Metacritic eine Änderung an der Spitze seiner Allzeit-Rangliste, als Clair Obscur: Expedition 33 erschien und eine User Score von 9,6 erreichte – eine erstaunliche Zahl, die das Spiel zum bestbewerteten Spiel aller Zeiten bei Nutzern auf der Plattform machte. Es liegt vor Metal Gear Solid 3: Subsistence und Metal Gear Solid 3: Snake Eater, beide mit 9,3, zwei unglaubliche Projekte, die sich mit Silent Hill 2, Heroes of Might and Magic III, Metal Gear Solid und The Witcher 3: Wild Hunt s Blood and Wine Erweiterung teilen. Aber es gibt ein dunkles Pferd im Fahrerlag...

Diese fantastischen Projekte verdienen den epischen Wert von 9,3, aber Disney Cory in the House auf Nintendo DS... Das wenig bekannte Spiel wird derzeit von Nutzern auf Metacritic mit 9,3 bewertet, und der Grund dafür ist, dass ein kürzlicher Anstieg dazu geführt hat, dass Fans versuchen, das Spiel erneut in die obere Liga zu bringen und es zum höchstbewerteten Spiel aller Zeiten auf der Plattform zu machen. Dieser Aufschwung ist kürzlich stattgefunden, viele Fans nutzen ihn als Gelegenheit, erneut von dem Spiel zu schwärmen, wobei der Grund für das zurückkehrende Interesse an einer Steigerung des Spiels nach der ersten Kampagne Anfang der 2010er Jahre unklar ist.

Mit nur ein wenig mehr Schwung könnte es bald 9,4 erreichen und das zweithöchstbewertete Spiel auf Metacritic unter den Nutzern werden, aber ob es Clair Obscur ablösen wird, ist unwahrscheinlich, denn selbst auf dem Höhepunkt dieser albernen Kampagne, als sie ursprünglich 2013 von 4chan-Nutzern gestartet wurde, merkt Dexerto an, dass sie nur eine Punktzahl von 9,5 erreichte.

Wirst du dich dem Kampf anschließen und Cory helfen, die Charts anzunehmen?